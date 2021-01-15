Temcit pilavının özelliği iftardan kalması veya iftardan sonra yapılarak sahura kadar bekletilmesi, sahur vakti de ısıtılarak yeniden sofraya sürülmesidir. Eğer temcipt pilavı tarifi arıyor ya da yapılışını öğrenmek istiyorsanız detaylar haberimizde.

Temcit pilavı malzemeleri

500 gram dana kuşbaşı

1 adet kuru soğan

1 su bardağı erişte

1 su bardağı nohut

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Temcit pilavı yapılışı

Nohut akşamdan ıslatılır, ertesi günü yumuşayana kadar haşlanır. Etin üzerine ince kıyılmış soğan az tuz ve 5 su bardağı su eklenir, tencerede ya da düdüklü tencerede pişirilir. Tencereye tereyağı ve ayçiçeği yağı konur. Isınınca erişte atılır, pembeleşene dek kavrulur. Üzerine suda bekletilmeden yıkanmış süzülmüş pirinç eklenir, 5 dakika kadar kavrulur. Daha sonra üzerine nohut, suyuyla birlikte soğanlı et, tuz ve karabiber ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılır. Kaynama noktasına geldikten sonra ateş kısılır 10 dakika daha pişirilir. Yarım saat dinlendirilir.



