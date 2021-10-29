Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık Mevki Fatih Sultan Mehmet Köprü istikametinde meydana geldi. Cihan Gökoğlu'nun kullandığı 34 VS 6879 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı.

Yan yatan araç metlerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Enes Karaçizmeli hafif şeklide yaralandı. Sürücü Cihan Gökoğlu, "Önüme aniden bir otomobil çıktı. Araca vurmamak için manevra yapınca bariyerlere çarparak sürüklendik" diye konuştu.









Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.