Türkiye TEM'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç metrelerce sürüklendi!

TEM'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç metrelerce sürüklendi!

Türkiye

TEM'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç metrelerce sürüklendi!

İstanbul'da bulunan TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere girdi. Yan yatarak metrelerce sürüklenen araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

29 Ekim 2021, Cuma 10:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık Mevki Fatih Sultan Mehmet Köprü istikametinde meydana geldi. Cihan Gökoğlu'nun kullandığı 34 VS 6879 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı.

Yan yatan araç metlerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Enes Karaçizmeli hafif şeklide yaralandı. Sürücü Cihan Gökoğlu, "Önüme aniden bir otomobil çıktı. Araca vurmamak için manevra yapınca bariyerlere çarparak sürüklendik" diye konuştu.



Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Cumhuriyet 98
Rauf Tamer
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TURKOVAC aşısında önemli gelişme! BioNTech olanlarda…