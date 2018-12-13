TEM'de başından vurulmuş şekilde bulundu!

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde TEM otoyolunda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

13 Aralık 2018, Perşembe 19:18
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TEM'de başından vurulmuş şekilde bulundu!

TEM otoyolu Beyazköy mevkisinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine jandarma ile gelen sağlık ekipleri, üzerinden Atanur Ayberk adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Başından tabancayla vurulduğu ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Ayberk’in cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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