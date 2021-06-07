TEM'de feci kaza! TIR ile bariyerlerin arasına sıkıştı
TEM Otoyolu Hadımköy mevkinde otomobil TIR ile bariyerlerin arasına sıkıştı. araçtaki Sürücü kurtarıldı.
07 Haziran 2021, Pazartesi 15:57 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen TIR sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken yan şeritte olan otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
DHA