TEM'de kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi Küçükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.