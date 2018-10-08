TEM’de kaza! 3 araç birbirine girdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.