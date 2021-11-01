Türkiye TEM'de kaza! Otomobil, İBB'ye ait kamyonete çarptı! Yaralılar var

TEM'de kaza! Otomobil, İBB'ye ait kamyonete çarptı! Yaralılar var

Türkiye

TEM'de kaza! Otomobil, İBB'ye ait kamyonete çarptı! Yaralılar var

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde, bir otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı. TEM'deki kazada, otomobilin sürücüsü ve İBB'ye ait kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si yaralandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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