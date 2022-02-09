Türkiye TEM'de kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

TEM'de kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

TEM'de kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda kaza oldu. TEM'deki kazada yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Ölü ve yaralılar var.

09 Şubat 2022, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
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Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.S.'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle Karakütük mevkiinde kaza yaptı. Aşırı yağış ve sisin görüş açısını daralttığı bölgede, İzmir-Batman seferini yapan A.O.’nun kullandığı 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü de TIR'a çarptı. Gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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