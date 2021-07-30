Türkiye TEM'de otomobil alev topuna döndü! Yol kapandı

TEM'de otomobil alev topuna döndü! Yol kapandı

Türkiye

TEM'de otomobil alev topuna döndü! Yol kapandı

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir otomobil yandı. Alev topuna dönen otomobil yolu bariyer gibi kapatınca ulaşım durdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

30 Temmuz 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde giden 34 DIJ 113 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler yolu kapatınca, otoyol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)


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