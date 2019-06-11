TEM'de tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
TEM yolunun Kocaeli- Kartepe mevkiinde Ankara yönüne giden ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasındaki yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti.
Yaklaşık 120 kilometre hızla giden ve hatalı sollama yapan kamyonetin arkasında Bolu’ya ilerleyen Mahmut Alan, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alan, kamyonun kasasında bulunanların canlarını hiçe saymalarına tepki gösterdi.
İHA