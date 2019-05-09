TEM'de TIR devrildi! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği un yüklü TIR yan yatarak devrildi. Kaza sonrası oluşan yoğun trafik ve devrilen TIR havadan görüntülendi.

09 Mayıs 2019, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
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TEM'de TIR devrildi! Trafik kilitlendi

Kaza, TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükçekmece istikametine seyreden un yüklü TIR sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan TIR önce bariyerlere çarptı ardından da yan yatarak devrildi. Devrilen TIR'ın kasasındaki unlar yola saçıldı.

Olay sonrası hafif yaralanan TIR sürücüsü kendi imkanları ile kabinden çıktı. Kaza yerine çağrılan polis ve karayolları ekibi TIR'ı kaldırma işlemlerine başladı. 

Kaza sonrası yolda yoğun trafik oluştu. İHA

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