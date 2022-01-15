Türkiye TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Türkiye

TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Bolu'da kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 17:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.



Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Unutulmaz izler bıraktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İlk defa
Rauf Tamer
Murat Çelik
82 yaşında üniversiteden mezun oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Enes’i neden kaybettik?
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak