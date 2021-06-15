Yönetmen Temel Arda Karslı, üç yıl önce YouTube’da fragmanını yayınladığı 'Kara' isimli filmi ile 'Kağıttan Hayatlar' arasında benzerlikler olduğunu iddia ederek, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Temal Arda Karslı; senarist Ercan Mehmet Erdem, OGM Prodüksiyon, Los Gatos Turkey ve filmi yayınlayan dijital platforma 20 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Eserinin intihal (aşırma) yoluyla izinsiz kullanıldığını öne süren yönetmen, filmin yayınının durdurulmasını istedi.



