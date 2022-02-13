Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı KDV düzenlemesinin ardından temek gıda ürünleri listesi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşların en sık tükettiği ve her evde bulunan temel gıda ürünlerinin fiyatlarının KDV oranlarında yüzde 7’lik bir düşüş yaşanacak. Katma Değer Vergisi’nde yapılacağı açıklanan indirimin Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor.

HANGİ TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, temel gıda ürünlerinde KDV oranında indirim yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüyoruz. Et, balık, çay kahve, peynir, kahve, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİNDE NELER VAR?

Et

Süt

Yumurta

Peynir

Zeytin

Çay

Bakliyat ürünleri

Pirinç

Sebze ve meyveler

Protein ve yağ gibi besinler gibi ürünler yar alıyor. Temel Gıda ürünlerinin tam listesi belli oldukça haberimizde yer alacaktır…

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

13 Şubat Pazar gününe ait Resmi Gazete’de KDV indirimine dair Cumhurbaşkanı kararı yer aldı.

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