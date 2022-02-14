Temel gıda ürünlerinde KDV düştü! KDV indirimi uygulanacak ürünler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi başladı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde bugünden itibaren KDV yüzde 8`den yüzde 1`e indirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, denetimlerin daha da yoğunlaşacağını söyleyerek marketleri uyardı. Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

PEKİ HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK?

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, zeytin, peynir, süt, yoğurt, kırmızı et, balık ve beyaz et, sıvı ve katı yağ, tuz, şeker, çay, yumurta, makarna, şehriye, tahıl gevreği vb. ürünler, meyve, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, konserve, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, baklava, pasta, kek, yufka, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta gibi tatlılar, kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları.

GIDA PİYASASINA KDV'DEKİ DÜŞÜŞ NASIL YANSIYACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Buna göre pazartesi gününden itibaren temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e düşüyor. Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi tüketici açısından sevindirici.

'50 LİRALIK PEYNİR 46 LİRA 75 KURUŞA DÜŞECEK'

Şöyle bir baktım peynir ortalama 50 liralarda satılıyor. Cinsine göre farklılık gösteriyor ama 50 liraya aldığımız peynir bu vergi düzenlemesinden sonra 46 lira 75 kuruşa düşecek. Zeytini 35 liradan hesapladım, 32 lira 70 kuruşa düşüyor. Hiç değilse 32 lira değil de 30 lira olarak düzeltmelerinde fayda var. Sıvı yağ şu anda fiyatı 5 litresi 125 liradan aşağı bulamıyoruz. 125 lira olan 123 lira 30 kuruşa düşecek.

KDV'DEKİ İNDİRİM SEBZE MEYVE FİYATLARINA DA YANSIYACAK

10 lirayla aldığımız meyve bu indirimle 9 lira 35 kuruşa inecek. Sebzeye baktığımızda kabak patlıcan gibi yaz mahsullerinin 15 TL olduğunu varsayalım. Onun fiyatının da 14 liraya düşmesi bekleniyor.

AĞAOĞLU TÜKETİCİLERİ DE UYARDI

Tüketiciler fiyatlardaki değişikliği mutlaka takip etsinler. Fiyatlarda değişiklik yoksa bunu Ticaret Bakanlığı'na elindeki cep telefonuyla iletebilir."





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