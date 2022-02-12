Türkiye Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e düştü! Temel gıda ürünleri neler?

Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e düştü! Temel gıda ürünleri neler?

Türkiye

Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e düştü! Temel gıda ürünleri neler?

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Peki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e ineceği temel gıda ürünleri neler? İşte KDV'nin yüzde 1 olacağı temel gıda ürünleri listesi...

12 Şubat 2022, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi paketinin açıklandığı toplantıya video konferans ile katılarak verdi. Peki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e ineceği temel gıda ürünleri listesinde hangi ürünler yer alıyor?

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

-Pirinç

-Makarna

-Et

-Balık

-Çay

-Kahve

-Su

-Süt

-Peynir

-Yumurta

-Yemeklik yağlar

-Şeker ve şekerli ürünler

-Meyveler

-Sebzeler

-Kuru yemişler

-Bakliyat çeşitleri


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