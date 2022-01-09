Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı!

Saadet Partisi'nden koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." denildi.

KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Saadet Partisi, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Covid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Covid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" demişti.