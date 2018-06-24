Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, Ankara'daki Çankaya Lisesi'nde oy verme işlemini tamamlamış, Karamollaoğlu çifti, 1067 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmıştı. Eşiyle birlikte sandığa oylarını atan Karamollaoğlu, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşarak, "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulunmuştu.

2 OY ÇIKTI

Ankara'daki Çankaya Lisesi'nde, 1067 No'lu sandıkta oy kullanan SP Lideri Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıkta ilk olarak cumhurbaşkanı adaylarının oyları sayıldı. Toplam 312 kişinin oy kullandığı sandıkta 1 boş, 2 de geçersiz oy sayıldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 252, Recep Tayyip Erdoğan'a 37, Meral Akşener'e 14, Selahattin Demirtaş'a 3, Temel Karamollaoğlu'na 2, Doğu Perinçek ise 1 oy çıktı.

Milletvekili seçiminde ise 307 geçerli oyun 213'ünü CHP, 27'sini İYİ Parti, 26'sını AK Parti, 26'sını HDP, 6'sını MHP, 4'ünü SP, 1'ini Vatan Partisi, 3'ünü 'cumhur ittifakı' ve 1'ini 'millet ittifakı' aldı. 4 oy geçersiz sayılırken, 1 de boş oy çıktı.