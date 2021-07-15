TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
Bayram tatili için yola çıkanlar TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.
15 Temmuz 2021, Perşembe 13:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bayram tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yoğunluk oluşturdu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 yolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da yoğunluk başladı. Karadeniz illerine bağlantının sağlandığı yolda ulaşım aksıyor.
İstanbul yönünde ise ulaşımda sorun yaşanmazken, az sayıda sürücünün yolu kullandığı gözlendi.
Murat KÜÇÜK - DHA
BUNLARI DA OKUYUN