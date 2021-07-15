Türkiye TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

Türkiye

TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

Bayram tatili için yola çıkanlar TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz 2021, Perşembe 13:15 Son Güncelleme:
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Bayram tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yoğunluk oluşturdu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 yolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da yoğunluk başladı. Karadeniz illerine bağlantının sağlandığı yolda ulaşım aksıyor. 

İstanbul yönünde ise ulaşımda sorun yaşanmazken, az sayıda sürücünün yolu kullandığı gözlendi.

Murat KÜÇÜK - DHA

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