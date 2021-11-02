Temiz Twitch olayının perde arkasında neler yaşandı?

Geçtiğimiz aylarda Twitch'in 125 GB büyüklüğünde bir verisi sızdırılmıştı. Sızıdırlan verilerde başlangıçta yalnızca yayıncıların gelirleri dikkat çekmişti ancak geçtiğimiz günlerde şans eseri bu kara para aklama olayı fark edildi. Bu kara para aklama olayından yıllar önce bazı yayıncılar bu durumu dile getirmiş ancak bir aksiyon alınmamıştı.

Olay Twitch yayıncılarından Jahrein isimli kullanıcının, anlaşma yapılan bazı yayıncılara çalıntı kredi kartlarından yüklü miktarlarda bağış yapıldığını ve yayıncıların da dolandırıcılar ile işbirliği halinde olduğunu ve kara parayı bölüştüğünü öne sürmesiyle başladı. Jahrein, cuma günü yaptığı yayında dolandırıcılığın nasıl yapıldığını aşamalarıyla birlikte anlattı. Yayıncılara ulaşan dolandırıcılar ellerindeki botlara (robot izleyici) reklam izleterek Twitch’te kullanılan sanal para birimi olan bit elde ettiklerini ve bitleri onlara göndereceklerini karşılığında paranın bir kısmını alacaklarını söylüyor.

Yayıncının teklifi kabul etmesi durumunda ellerindeki İran’dan geldiği iddia edilen çalıntı kredi kartlarından anonymous cheerer (anonim destekçi) olarak binlerce dolar değerinde bit yollanıyor ve bu belli aralıklarla devam ediyor. Yapılan anlaşma doğrultusunda yayıncı kendi payını alıp kalan parayı dolandırıcıya kripto para olarak geri gönderiyor. Bu olayın açığa çıkması ise iki farklı yayıncı grubunun aralarındaki çatışmada birbirlerinin açıklarını ararken Twitch’in paylaştığı verilerde bit para birimiyle aldıkları bağışın aydan aya binlerce dolar arttığını fark etmeleri sayesinde anlaşılıyor. Rastlantı sonucu keşfedilen bu durum daha sonra yapılan araştırmalarda Twitch’in bilinen isimleri dâhil olmak üzere birçok yayıncıda bulunuyor.

Jahrein emniyete çağrıldı

Twitch'de yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç 'Jahrein', paltformda ortaya çıkan kara para aklama iddialarına ilişkin ifade vermeye çağrıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sonuç, "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.

Temiz Twitch etiketi Twitter’da TT oldu

Olayların büyümesi ve birçok ismin işin içinde olduğunun öğrenilmesi ile birlikte Twitter'da "#temiztwitch" etiketi TT oldu ve birçok kişi "Temiz Twitch olayı nedir?" diye merak etmeye başladı. Olayların büyümesinin ardından birçok yayıncı 5 Kasım'a kadar yayın açmayacağını söyledi. Yayıncılar dışında şu anda birçok kullanıcı da bu etiket üzerinden paylaşım yapıyor, olayları sıcak bir şekilde takip etmek isterseniz siz de Twitter'da bu etiketteki paylaşımlara bakabilirsiniz.

Twitch Türkiye kara para aklama olayının iyice büyümesiyle de olay hem yurt dışı basınına hem deCHP Milletvekili Gürsel Tekin sayesinde meclise taşındı. Şu an için meclisten bir açıklama gelmedi. Ancak Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitch Türkiye'deki kara para aklama olayları dışında yasa dışı bahis sitelerinin veya kumar sitelerinin reklamlarını yapanları da araştırmak için bir soruşturma başlatacağına dair haberler çıktı.

Henüz resmi olmamakla birlikte şu ana kadar toplamda 2400 Twitch yayıncısı üzerinden toplamda 9 milyon 883 bin dolarlık kara para aklandığı söyleniyor.