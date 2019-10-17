Temizliğe 450 milyonluk yatırım

Gülten UĞURLU

Lila Group Üst Yöneticisi (CEO) Alp Öğücü, üçüncü fabrikalarını 2020’nin başında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 450 milyon TL yatırımla açacaklarını söyledi.

Dördüncüsü yolda

Mevcut fabrikalarının bulunduğu alanda açacakları yeni tesislerinde 300 kişilik ek istihdam da yaratacaklarını belirten Öğücü, “Bu fabrikamız, aynı kampüsteki Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olacak” dedi. Yine aynı yerde dördüncü fabrikalarının altyapı yatırımına da başladıklarını söyleyen Öğücü, iki üç yıl içinde o tesisi de yine benzer yatırım maliyetiyle hizmete açmayı planladıklarını açıkladı.

Tüketici promosyon peşinde

Türkiye’de kişi başı temizlik kağıdı (peçete, tuvalet kağıtı, mendil) tüketiminin 6 kilogramı bulduğunu belirten Öğücü, bunun dünya ortalaması ile aynı olduğunu söyledi. Kağıdın hammadesi selülozun tamamen ithal olması ve dolardaki yükseliş nedeniyle 2018’de temizlik kağıdı fiyatlarının yükseldiğini belirten Öğücü, ancak kurdaki dengelenme ile fiyatların bu yıl daha normalleştiğini kaydetti. Öğücü, tüketicinin promosyonlu ürünlere daha fazla yöneldiğini de söyledi.