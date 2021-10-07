Türkiye Temizliğe gittiği evde hayatını kaybetti!

Temizliğe gittiği evde hayatını kaybetti!

Türkiye

Temizliğe gittiği evde hayatını kaybetti!

Zonguldak'ta temizlik için gittiği evde hayatını kaybeden Necmiye Çavdar'ın ilk incelemelere göre beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Çavdar'ın kesin ölüm sonucun ise otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.

07 Ekim 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Nazmiye Çavdar, dün sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi’nde doktor M.G.'nin evine temizliğe gitti. Çavdar'dan Haber alamayan yakınları, M.G. ve ailesine ulaştı. Eve giden aile, Çavdar'ı balkonda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Çavdar'ın ilk incelemede, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kesin sonucun ise otopsi raporunda ortaya çıkacağı ifade edildi. Savcılığın, Çavdar'ın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü'nde memur olan Orhan Çavdar'ın eşi Necmiye Çavdar'ın cenazesi, Olukyanı köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


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