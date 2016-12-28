Temizliği çocuğunuz evde yokken yapın

Alerji, vücudumuzun bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı anormal yanıt vermesidir. Doç. Dr. Ahmet Akçay çocuklarda görülen alerji ve astımla ilgili bilgiler verdi:Çocuklarda görülen alerjik hastalıklardan en sık olanı astımdır. Alerjik nezle, egzama, besin alerjisi, ilaç alerjisi, ürtiker, arı alerjisi ve diğer böcek alerjileri çocuklarda görülen en sık alerjik sorunlardır.En önemli neden genetik olmakla birlikte çocuklardaki astımın nedeni; yüzde 90 alerjidir. Ev tozu mite'ları, polenler, evcil hayvanlar gibi çevresel faktörler de astımı tetikleyebilir.Sık sık öksürük, nefes sıkışması, akciğerde hışıltı olması astımın en önemli belirtileridir. Ancak bu belirtileri olan her çocukta astım var demek de yanlıştır.Astımlı çocukların ve yetişkinlerin akciğerleri çok hassas olduğu için parfümler ve kokular da onları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle evde temizliğin çocuğun olmadığı zamanda yapılması önemlidir. Ayrıca elektrik süpürgesinin de, tozu iyi emen bir model olmasına dikkat edilmeli.Astım belirtileri olan çocuklarda ayrıntılı bir öykü alınmalıdır. Çocuğun akciğerleri dikkatle dinlenmelidir. Belirtiler astımı düşündürüyorsa, gerekli testlerin yapılması gerekir. Çocuklarda astımın yüzde 80-90'ı alerjik olduğu için ciltten alerji testi yapılması çok önemlidir. 6 yaşından büyük çocuklarda solunum fonksiyon testleri yapılır.Astım tedavisi çocuklarda yüz güldürücüdür. Başta çocuğun alerjenden korunması olmak üzere birtakım ilaçlar ve aşıyla astım tedavisi yapılabilir.