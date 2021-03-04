Temizlik Benim İşim bugün neden yok? Akıbeti belli oldu

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Temizlik Benim İşim' bugün yayınlanmadı. Dün yeni bölüm ekranlara gelmişti ama bugün yayınlanmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. 'Temizlik Benim İşim'in yayından kaldırıldığı iddia edildi ama gerçekler kısa sürede ortaya çıktı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BUGÜN NEDEN YOK?

Sevilen program 'Temizlik Benim İşim'in bugün neden yayınlanmadığı belli oldu. Çünkü programın saati değişti. Saati değişince, yayında aksamalar meydana gelmemesi için bugün yayınlanmadı. 'Temizlik Benim İşim' programı yarından itibaren yeni bölümleriyle yeniden izleyici ile buluşacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ YAYIN SAATİ

FOX TV'de yayınlanan 'Temizlik Benim' İşim programının yeni yayın saat 14:00 olarak belirlendi. Yarından itibaren bu saatte ekranlarda olacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI 4 MART

Yayıncı kuruluşun 4 Mart 2021 Perşembe yani bugün ekrana getireceği programların listesi şöyle:

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet tekrar

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakika Sağlık

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Masumiyet

TEMİZLİK BENİM İŞİM PROGRAMININ KONUSU

Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışıyor. Kendilerini hayal edemeyecekleri kadar kirli evlerde bulan yarışmacılar yer yer çok zorlanıyor, yer yer çok eğleniyor. Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralıyor. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapıyor. Haftanın finalinde ise en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi oluyor.