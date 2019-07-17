Temizlik düşkünüyüz

Eczacıbaşı'nın araştırmasına göre; beş yıldızlı otellerde konaklayan tatilcilerin bile yüzde 76’sı odalarındaki tuvaleti kendileri temizlemeden kullanmıyor. Yüzde 69’u ise odadaki bardakları tekrar yıkıyor.

KAĞIT SERİYOR

Eczacıbaşı Topluluğu’nun Tüketim Ürünleri Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel’in, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki otellerde konaklayan 250 tatilciyle yaptığı araştırmaya göre; ortak alan tuvaletlerinde klozet kapak örtüsü olmaması da tatilcileri en çok rahatsız eden konuların başında geliyor. Örtü olmadığında tatilcilerin yüzde 41’i tuvaleti kullanmazken; yüzde 34’ü ise tuvalet kağıdı seriyor.

YURTDIŞINA AÇILACAK

11 bin işletmeyle çalıştıklarını belirten Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grup Başkanı Semih Decan, portföylerinin çoğunluğunu otel, restoran ve kafelerin oluşturduğunu söyledi. Decan, “Geçen yıl yüzde 18 büyüyüp 10 milyar Euro’ya (yaklaşık 65 milyar TL) ulaşan ev dışı tüketim sektörü, dünyada 3.2 trilyon Euro’ya ulaştı. Biz de 2019’da farklı coğrafyalara yayılacağız” dedi.

YANINDA HAVLU TAŞIYOR

-Tatilcilerin yüzde 48’i hijyeninin en önemli kriter olduğunu vurguluyor.

-Her 4 kişiden biri bugüne kadar otellerde hijyenle ilgili en az bir kez sorun yaşamış.

-Beş yıldızlı otellerde dahi tatilcilerin yüzde 55’i kullanacağı tüm havluları yanına getiriyor.

-Tatilcilerin yüzde 56’sı banyo kullanımında terlikle küvete giriyor.

-Tatilcilerin çoğu sigara, nem, küf, ıslak havlu kokuları sebebiyle oda değişimi dahi talep ediyor.

-Otellerde el kurulamak için en çok kağıt havlu tercih ediliyor.

-Tatilcilerin yüzde 70’i tesis seçerken temizlik standartları açısından belirli aralıklarla denetlenmesini önemsiyor.

-Yüzde 78’i daha temiz bir otele daha fazla ücret ödemeye razı olduğunu söylüyor.