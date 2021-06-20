Türkiye Temizlik görevlisi baba, 'Babalar Günü' sürprizini görünce gözyaşlarını tutamadı

Temizlik görevlisi baba, 'Babalar Günü' sürprizini görünce gözyaşlarını tutamadı

Türkiye

Temizlik görevlisi baba, 'Babalar Günü' sürprizini görünce gözyaşlarını tutamadı

Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz, Bağcılar Meydan'da çalışırken reklam panosundaki video mesajı gördü. Kemiksiz, çocuklarının babalarına sevgilerini ifade ettiği videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı.

20 Haziran 2021, Pazar 15:32 Son Güncelleme:
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Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz’e çocukları Babalar Günü sürprizi yaptı.



Kemiksiz, Bağcılar Meydan’da çalışırken çocuklarının babalarına sevgilerini ifade ettiği video mesajlar reklam panosunda yayınlandı.

Aynı anda 3 çocuğu, Zeynep, İrem ve Mustafa Talha ise ellerinde çiçeklerle babalarının yanına gidip, sarıldı.Hiçbir şeyden haberi olmayan baba Kemiksiz, videoyu izlerken hem şaşırdı hem de duygulandı.

Belediyenin basın ekibi de çocuklara sürprizi yapmaları için yardımcı olarak, bu anları kaydetti.

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