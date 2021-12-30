Türkiye Temizlik işçisinin süpürgesini sokak köpeği alıp kaçtı!

Temizlik işçisinin süpürgesini sokak köpeği alıp kaçtı!

Türkiye

Temizlik işçisinin süpürgesini sokak köpeği alıp kaçtı!

Esenyurt’ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. Şaşkınlık yaşayan temizlik görevlisi, köpeği yakalayıp süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Aralık 2021, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
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Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Esenyurt Belediyesinde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için “Süpürge ve fırça görünce dayanamıyor” dedi.



İHA

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