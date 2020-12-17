Pratik Bilgiler Temizlik yaparken motivasyon yükselten müzikler

Temizlik yaparken motivasyon yükselten müzikler

Pratik Bilgiler

Temizlik yaparken motivasyon yükselten müzikler

Ev temizliğini eğlenceli hale getirmek için temizlik yaparken şarkı dinlemek en iyi yöntemlerden. Temizlik yaparken motivasyon yükselten eğlenceli şarkılar için haberimize bir göz atın.

17 Aralık 2020, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Ev temizliğinin olmazsa olmazları arasında dinlenecek güzel bir mizik listesi yer alır. Temizlik yaparken motivasyon yükselten müzikler...

Atiye - Uyan Da Gel


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Hande Yener Ft. Serdar Ortaç - İki Deli


Gülşen - Bangır Bangır


Gülşen - Dan Dan


Simge - Miş Miş


Demet Akalın - Çalkala


Serdar Ortaç Ft. Yıldız Tilbe - Havalı Yarim


Nigar Muharrem Ft. Çınare Melikzade - Seviyor Sandım


Didomido Ft. Eglo G - Nimet


Ziynet Sali - Kalbim Tatilde


Zehra - Cennetten Çiçek


Veysel Mutlu - Yana Yana


Ali - Hadi Gel Gezelim


Manuş Baba - Eteği Belinde


Emir Taha - Huyu Suyu


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