Temizlik yaparken motivasyon yükselten müzikler
Ev temizliğini eğlenceli hale getirmek için temizlik yaparken şarkı dinlemek en iyi yöntemlerden. Temizlik yaparken motivasyon yükselten eğlenceli şarkılar için haberimize bir göz atın.
17 Aralık 2020, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Ev temizliğinin olmazsa olmazları arasında dinlenecek güzel bir mizik listesi yer alır. Temizlik yaparken motivasyon yükselten müzikler...
Atiye - Uyan Da Gel
Hande Yener Ft. Serdar Ortaç - İki Deli
Gülşen - Bangır Bangır
Gülşen - Dan Dan
Simge - Miş Miş
Demet Akalın - Çalkala
Serdar Ortaç Ft. Yıldız Tilbe - Havalı Yarim
Nigar Muharrem Ft. Çınare Melikzade - Seviyor Sandım
Didomido Ft. Eglo G - Nimet
Ziynet Sali - Kalbim Tatilde
Zehra - Cennetten Çiçek
Veysel Mutlu - Yana Yana
Ali - Hadi Gel Gezelim
Manuş Baba - Eteği Belinde
Emir Taha - Huyu Suyu
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