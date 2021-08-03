Ekonomi Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yüzde 1,80 artış göstererek yıllık enflasyon yüzde 18.95 oldu.

03 Ağustos 2021, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,62 artmasını bekliyordu. TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

Enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

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