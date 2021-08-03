Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,62 artmasını bekliyordu. TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

Enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.