Milyonlarca kiracı v ev sahibi Temmuz ayında kiralara yapılacak zammın belli olması için TÜFE’nin açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyordu. Haziran ayında enflasyon oranları yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 olarak belirlendi. Böylelikle Temmuz ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon rakamları da belli oldu. Diğer yandan TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 Lira

Temmuz 2021 Kira Artış Oranı: Yüzde 14,55

Temmuz Ayı kira zammı tutarı: 145,50 TL

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.