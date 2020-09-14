Ekonomi Temmuz ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

Temmuz ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

Ekonomi

Temmuz ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

Sanayi üretimi Temmuz'da aylık bazda yüzde 8,4 arttı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık %8,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.

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