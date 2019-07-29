Sinop'ta denize açılan balıkçılar kıyıya hamsiyle döndü. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayında hamsi avlamanın kendilerini şaşırttığını söyledi.

'DENİZ SOĞUĞU OLAYI'

Mevsimin bu dönemlerinde deniz suyu sıcaklığında ani değişimler olabileceğini aktaran Gündoğdu, "Biz buna 'deniz soğuğu olayı' diyoruz. Ani gelen soğuk olayı ile birlikte balıklar deniz yüzeyine doğru gelmek zorunda kalıyorlar." dedi.

'HAMSİ SÜRPRİZ YAPTI'

Sinop’ta birkaç gündür rüzgarın sert estiğine işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Şu an Sinop’un bazı bölgelerinde deniz soğuğu olayı yaşanıyor. Bu nedenle balıklar deniz yüzeyine yakın durumdalar. Kıyı balıkçılarımızın ağlarına mezgit ve istavrit gibi balıkların takılması normal. Ancak hamsi bizlere sürpriz yaptı. Biraz şaşırdık tabii. Çünkü temmuz ayında hamsi avlamak çok nadir gelişen bir durum."

KİLOSU 15 LİRA

Şu arada tezgahlarda kilogramı 15 liradan satışa sunulan hamsiye vatandaşlar ilgi gösterdi.