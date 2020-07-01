Türkiye Temmuz ayında şaşırtan manzara

Temmuz ayında şaşırtan manzara

Türkiye

Temmuz ayında şaşırtan manzara

Van’da, dolu ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere temmuz ayında yağan karla Süphan Dağı zirvesinin beyaza büründüğü görüldü.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 19:48 Son Güncelleme:
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Van'da, dünden itibaren sıcaklık düşerken, bugün öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Şehir merkezinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye’nin en yüksek dağlarından Süphan Dağı zirvesinin ise yüksek kesimlere yağan karla beyaza büründüğü görüldü. Van’da temmuz ayında bu manzarayı görenler, şaşkınlık yaşadı.

DHA

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