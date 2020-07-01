Temmuz ayında şaşırtan manzara

Van'da, dünden itibaren sıcaklık düşerken, bugün öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Şehir merkezinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye’nin en yüksek dağlarından Süphan Dağı zirvesinin ise yüksek kesimlere yağan karla beyaza büründüğü görüldü. Van’da temmuz ayında bu manzarayı görenler, şaşkınlık yaşadı.

DHA