Temmuz ayında ücretsiz olacak Xbox oyunları neler?

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Temmuz ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Xbox One tarafında WRC 8 FIA World Rally Championship ve Dunk Lords; Xbox 360 tarafında ise Saints Row 2 ve Juju, Temmuz ayının ücretsiz oyunları olarak belirlendi. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

WRC 8 FIA World Rally Championship ve Saints Row 1-31 Temmuz tarihleri arasında, Dunk Lords 16 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında, Juju ise 16-31 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.