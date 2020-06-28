Temmuz ayında ücretsiz olacak Xbox oyunları neler?
Microsoft, Temmuz 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Temmuz listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Peki bu oyunlar neler? Onur Binay/posta.com.tr
28 Haziran 2020, Pazar 11:16 Son Güncelleme:
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Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Temmuz ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Xbox One tarafında WRC 8 FIA World Rally Championship ve Dunk Lords; Xbox 360 tarafında ise Saints Row 2 ve Juju, Temmuz ayının ücretsiz oyunları olarak belirlendi. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.
WRC 8 FIA World Rally Championship ve Saints Row 1-31 Temmuz tarihleri arasında, Dunk Lords 16 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında, Juju ise 16-31 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.