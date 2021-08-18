Çıtır çıtır lezzetiyle hafızalara kazınan tempura yemek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, tempura yemek nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz tempura yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TEMPURA YEMEK TARİFİ

Tempura yemek malzemeler

1 yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı buzlu su

3 temizlenmiş karides

1 uzun dilim havuç

2-3 dilim mantar

2-3 dilim kabak

1 temizlenmiş taze soğan

Soya sosu

Kızartma için:

Sıvı yağ

Tempura yemek yapılışı

Yumurta, un ve buzlu suyu bir kapta iyice çırpın. Karides, havuç, mantar, kabak ve taze soğanı unlu karışıma bulayın.

Sıvıyağı derin bir tavada kızdırın. Önce havuç, mantar, kabak ve taze soğanı ardından karidesleri kızgın yağda kızartın.

Kâğıt havlu üzerine alıp yağını süzdürün. Yanında soya sosuyla birlikte servis yapın.



