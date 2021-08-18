Tempura yemek nasıl yapılır? Tempura yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Japon mutfağına ait olan tempura yemek tarifi, deniz ürünleri veya sebzeleri hırpalayıp derin yağda kızartılarak yapılan bir yemek. Peki, tempura yemek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tempura yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
18 Ağustos 2021, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
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Çıtır çıtır lezzetiyle hafızalara kazınan tempura yemek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, tempura yemek nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz tempura yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TEMPURA YEMEK TARİFİ
Tempura yemek malzemeler
- 1 yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı buzlu su
- 3 temizlenmiş karides
- 1 uzun dilim havuç
- 2-3 dilim mantar
- 2-3 dilim kabak
- 1 temizlenmiş taze soğan
- Soya sosu
Kızartma için:
- Sıvı yağ
Yumurta, un ve buzlu suyu bir kapta iyice çırpın. Karides, havuç, mantar, kabak ve taze soğanı unlu karışıma bulayın.
Sıvıyağı derin bir tavada kızdırın. Önce havuç, mantar, kabak ve taze soğanı ardından karidesleri kızgın yağda kızartın.
Kâğıt havlu üzerine alıp yağını süzdürün. Yanında soya sosuyla birlikte servis yapın.
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