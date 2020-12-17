Temtem inceleme – Pokemon’dan ilham alan oyun

Oyunun şu anda erken erişimde olduğunu söylememde yarar var ve sadece PlayStation 5 üzerinde deneyimleme imkanınız var. Aslında bu biraz sürpriz oldu çünkü oyunun geliştiricisi Crema Games, 2021 yılı içinde yeni sürüm ile geleceğini söylemişti.

Oyun içerisinde birkaç saat geçirdikten sonra oyunun sadece Pokemon’dan etkilenmediğini ve geliştiricinin kendine özgün geliştirmelerini de içerisine koyduğunu görmüş oldum. Sınırlı bir bütçeyle yapıldığını ve erken erişimde olduğunu göz önünde bulundurursak ilk başta güzel bir izlenim bıraktığını söyleyebilirim. Grafiksel olarak bir çizgi film havasında seyreden oyun PS5’in gücüyle de birleşince ortaya çok tatlı bir ortam çıkıyor.

Kartlar içerisinde canavarlar tabii ki Pokemon’dan tamamıyla farklı ama sıra tabanlı dövüş tabanı çok benzer. En büyük farklardan biri Temtem’in MMO olması ve bu Pokemon hayranlarının da kendi oyunlarında görmek istediği bir özellik. Oyun içerisinde gezerken oyuncuların etrafta sizin gibi görevleri tamamlamaya çalıştığını görebiliyorsunuz.

Temtem macerasına küçük bir çocuk olarak başladığınızda, siz ve rakibiniz ilk Temtem’inizi Profesör Konstantinos’dan alıyorsunuz. Ardından diğer karakteri kazanmak için savaşmaya başlıyorsunuz. Oyun içindeki eğitimler geliştirilirken Pokemon’dan ilham alınmış ve güzel şekilde kendi stillerini entegre etmişler. Şehir içinde gezerken yüksek çimenliklerin olduğu yerlere dikkat etmeniz gerekiyor çünkü pusuya düşebilirsiniz.

Günümüz standartlarına göre bakıldığında Temtem’in çevrimiçi seçeneklerinde devrimsel bir özellik yok. Çapraz platform özelliği ile PC oyuncularıyla oynayabiliyorsunuz ama bu da yeni bir özellik değil. Tabii oyuna eklenmesi güzel. Diğer oyuncularla istediğiniz zaman konuşabilmek, ortak oynamak, savaşmak ya da takaslara girmek sizi özgür hissettiriyor. Oyunun geliştiricisi olan Crema çevrimiçi sohbeti, simge tabanlı yaparak hoş olmayan şeyler söylemenin önüne geçmiş. Belki de Pokemon’un MMO olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Çünkü oyunu oynayan yaş kitlesi oldukça düşük.

Dövüş mekaniklerinde aslında çok bilindik sıra tabanlı sistem kullanılıyor. Bu da Pokemon hayranlarının çok aşina olduğu bir sistem. Oyunun standart dövüşleri ikiye iki oluyor bu da Pokemon oyunlarında nadir rastlanılan bir özellik. Bu, karakterleri keşfetmemize de yararlı oluyor. Ayrıca, dayanıklılığınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Hem iyi zamanlama hem de takım arkadaşınızı dezavantajlı bir hale getirmemek için doğru hamleyi seçmeniz gerekiyor.

Oyun tam olarak bitmediği için artı-eksi veya almalı mısınız gibi soruları cevaplamak bence şu an doğru değil. Oyunda şu anda 30 saatlik bir hikaye ve dört farklı ada var. Bu adalara iki tane daha ekleneceği söyleniyor. 161’den fazla Temtem, klan PvP modu gibi seçenekleriniz de var.

Temtem aslında daha yeni başlıyor ve bu maceradan keyif alacağımızı düşünüyorum. O yüzden beklemede kalın.







