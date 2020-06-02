Dünya Ten rengi değişen Çinli doktor corona virüsten hayatını kaybetti

Ten rengi değişen Çinli doktor corona virüsten hayatını kaybetti

Dünya

Ten rengi değişen Çinli doktor corona virüsten hayatını kaybetti

Corona virüs tedavisi görürken ten renginin değişmesi ile gündeme gelen Çinli doktor corona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

02 Haziran 2020, Salı 13:18 Son Güncelleme:
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Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Corona virüsten enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in corona virüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti.

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.


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