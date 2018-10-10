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Tencent dünyanın en fazla değer kaybeden şirketi oldu

Tencent, 2018 yılında 220 milyar dolar ile dünyanın piyasa değeri en fazla azalan şirketi oldu.

10 Ekim 2018, Çarşamba 15:57 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 16:01
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Çinli internet devi Tencent, bu yıl piyasa değerinden dünyadaki tüm şirketlerden daha fazla kaybetmiş olmasının yanında, şirketin Ocaktan beri yüzde 38'lik düşüşü, işlem görmeye başladığı 2004'ten beri en sert satış dalgası oldu.

Çin şirketinin 220 milyar dolarlık sert düşüşüne rağmen Bloomberg tarafından takip edilen satış tarafındaki 49 analistin biri hariç tamamının tavsiyesi alım yönünde.

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