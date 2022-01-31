Türkiye Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! Akılalmaz hırsızlık

Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! Akılalmaz hırsızlık

Türkiye

Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! Akılalmaz hırsızlık

Manisa Turgutlu'da müşteri gibi mağaza giren bir kadın tencereyi şalvarının içine gizleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında, 7 Eylül Yolu'ndaki mağazada meydana geldi. Mağaza görevlileri, teşhir amacıyla sergiledikleri tencerelerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kadının, etrafı kontrol ettikten sonra tencereyi şalvarının içine gizleyip, dışarı çıkarak, çaldığı belirlendi.

Mağaza sahibi Önder Solhan (42), "15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona buna yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar" dedi.



Ersan ERDOĞAN / DHA


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