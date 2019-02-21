Tendürek Dağı'nda feci kaza: TIR ikiye bölündü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı'nda sürücüsünün kontolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Kazada TIR sürücüsü feci şekilde can verdi
Kaza, bugün saat 20.35 sıralarında Tendürek Dağı'nda meydana geldi. Adana’dan Iğdır’a gübre taşıyan Hasan Yılmaz (38) yönetimindeki TIR, Gökçebulak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kantroldan çıktı. Bariyerlere çarpan TIR dorse kısmından ikiye ayrıldı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ters dönen TIR içerisindeki sürücü Hasan Yılmaz yaşamını yitirdi. Sürücü Hasan Yılmaz'ın cesedi, ihbar üzerine olay yarene gelen DAK ekipleri tarafından çıkarıldı.