Teneffüste kalp krizi geçiren minik Sabiha hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da teneffüste kalp krizi geçiren 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’daki Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), teneffüse çıkarken bir anda yere düştü.
ÖĞRETMENİ KALP MASAJI YAPTI
Sınıf öğretmeni Doğan Demirok, yardımına koştuğu öğrencisinin nabzının durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabiha Bağatur’un kalp krizi geçirdiği ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
AA