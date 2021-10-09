Türkiye TENMAK 30 sözleşmeli personel alıyor

TENMAK 30 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

TENMAK 30 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 30 sözleşmeli (Asli) personel alımı yapacağını duyurdu.

09 Ekim 2021, Cumartesi 17:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 30 sözleşmeli (Asli) personel alımı yapacak. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'ndan "Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İnternet hızlı ve kesintisiz olsun
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Gidiş o gidiş
Rauf Tamer
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alıyor