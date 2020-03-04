ABD’nin Tennessee eyaletinde birçok tarihi yer var. Bu yerleri tam anlamıyla anlamanın ve öğrenmenin yolu deneyimlemek. Tennessee'deki bu terk edilmiş hapishane, eyaletteki en eğlenceli (ve korkutucu) cazibe merkezlerinden biri. 1896'da faaliyete başlayan hapishane, resmi olarak 2009 yılında kapandı ve o zamandan beri durumu kötüleşiyor.

Yaşananları eski mahkumlardan dinleyin

Bu hapishane en tehlikeli suçluların kapatıldığı bir yerdi. Hapishanenin tarihi ve söylentileri hakkında aklınıza gelebilecek her türlü soruyu cevaplamak için sahada eski mahkumlar ve hatta gardiyanlar var. Birçok mahkumun günlerinin çoğunu nerede geçirdiğini görmenize izin veriliyor. Hapishaneye giriş ücreti ise 15 dolar.











