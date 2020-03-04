Seyahat Tennessee'de terk edilmiş bir cezaevi: Brushy Mountain Eyalet Hapishanesi

Tennessee'de terk edilmiş bir cezaevi: Brushy Mountain Eyalet Hapishanesi

Seyahat

Tennessee'de terk edilmiş bir cezaevi: Brushy Mountain Eyalet Hapishanesi

Tüyler ürpertici maceralardan hoşlanıyorsanız, Brushy Mountain Eyalet Hapishanesi tam size göre bir deneyim olabilir. Bir zamanlar en tehlikeli suçluların kapatıldığı hapishane, dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri.

04 Mart 2020, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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ABD’nin Tennessee eyaletinde birçok tarihi yer var. Bu yerleri tam anlamıyla anlamanın ve öğrenmenin yolu deneyimlemek. Tennessee'deki bu terk edilmiş hapishane, eyaletteki en eğlenceli (ve korkutucu) cazibe merkezlerinden biri. 1896'da faaliyete başlayan hapishane, resmi olarak 2009 yılında kapandı ve o zamandan beri durumu kötüleşiyor. 

Yaşananları eski mahkumlardan dinleyin

Bu hapishane en tehlikeli suçluların kapatıldığı bir yerdi. Hapishanenin tarihi ve söylentileri hakkında aklınıza gelebilecek her türlü soruyu cevaplamak için sahada eski mahkumlar ve hatta gardiyanlar var. Birçok mahkumun günlerinin çoğunu nerede geçirdiğini görmenize izin veriliyor. Hapishaneye giriş ücreti ise 15 dolar.


https://www.instagram.com/p/B8HTVbegONw/


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