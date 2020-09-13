Diğer Sporlar Tennis Championship Istanbul’da şampiyon Patricia Maria Tig oldu

Tennis Championship Istanbul’da şampiyon Patricia Maria Tig oldu

Diğer Sporlar

Tennis Championship Istanbul’da şampiyon Patricia Maria Tig oldu

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da teklerde şampiyonluk kupası, Eugenie Bouchard'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Patricia Maria Tig'in oldu.

13 Eylül 2020, Pazar 22:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen turnuvada final maçında Eugenie Bouchard'ı 2-1 yenen Patricia Maria Tig, şampiyon olmayı başardı. Dünya 88 numarası Patricia Maria Tig, Kanadalı rakibi dünya 272 numarası Euganie Bouchard’ı 2-6, 6-1 ve 7-6 (7-4) sona eren üç set sonucunda mağlup etti.

Tig, 2 saat 29 dakika süren maçta kariyerinin WTA seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Kupa töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleşti.

İSTANBUL (İHA)


İlgili Haberler
Serena Williams ABD Açık'ta yarı finaldeFormula 1 Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Novak Djokovic diskalifiye olmasına sebep olan hareket için özür diledi