Teoman Duralı hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım.

Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi.Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak.

TEOMAN DURALI KİMDİR?

Duralı, 7 Şubat 1947 tarihinde Kozlu, Zonguldak'ta dünyaya geldi. Babası Türk, Annesi ise Alman asıllıdır. İlköğrenimini Zonguldak ve Ankara'da yaptı. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesinde Biyoloji ve Felsefe bölümlerinde okudu, 1973 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde okurken Nermi Uygur'un kendisine asistanlık teklifi etmesiyle 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. 1977 yılında doktora çalışmasını bitirdi. 1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Mayıs 1982'de yardımcı doçent, Ekim 1982'de doçent ve 1985'te ABD Penn State University'de tamamladığı "Kant'ın A Priori Bilgi İstidâdı" adlı çalışmasının ardından 1988'de mezun olduğu bölümde profesör oldu. 1992-1993 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-1997 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)’da misafir öğretim üyesi olarak yer aldı. 1996 yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde araştırma gezisinde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Fakültenin felsefe bölümünü kurdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 2016 yılında aldığı kararla Teoman Duralı'ya Fahri Doktora Payesinin takdim töreni gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinde felsefe bölümlerinde dersler verdi. Ayrıca Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini biliyordu. TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıydı. 6 Aralık 2012 tarihinde hayatını kaybetti.