Magazin Teoman'dan askerlik anısı

Teoman'dan askerlik anısı

Magazin

Teoman'dan askerlik anısı

Teoman hayranlarını geçmişe götürdü ve Instagram hesabından askerlik fotoğrafıyla birlikte bir de anısını paylaştı. İşte bedelli askerlik yapan Teoman'ın o dönem yaşadığı olay...

29 Kasım 2021, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rock müziğin ünlü ismi Teoman, sosyal medya hesabından askerlik döneminde çekilen bir karesini paylaştı. Ünlü isim, yaptığı paylaşımda; "Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir’e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu (!) askerliğe dayanabilmek için! Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi’nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, “Benim askerlik fasulyeden olacak” diyorum. 

'OFF YİNE YAPTIM YAPACAĞIMI'

İlk gece komutan bütün erleri çağırıyor; “Arkadaşlar” diyor, “bir arkadaşınız televizyonda, ‘Benim askerliğim fasulyeden olacak’ dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz FASULYEDEN OLMAYACAK!” Off, diyorum, yine yaptım yapacağımı. Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım" ifadelerini kullandı.

'BİTİRDİĞİM GÜNÜ HATIRLAYIP MUTLU OLUYORUM'

Ünlü şarkıcı paylaşımın devamında, "Askerliğimi bitirdiğim günü hatırlayıp mutlu oluyorum. Yıllardır askerlikten o kadar çok korkmuşuz ki terhis olduğumdan beri kendimi mutsuz hissettiğimde “Ama bak askerlik bile bitti” diyorum" dedi.

Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Gebelikten korunmanın yolları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Süper Güneş tutulması
Öner Döşer
Filiz Özkol
29 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Sezen sahneye döner mi?
Suna Akyıldız
Şirin Sever
İnsan nasıl bu kadar çürür?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Madonna'dan daha mı iyi biliyorsunuz?
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Yalanı ve yalancıyı anlamanın yolları
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Deniz Doğruyol'dan tüm cinsiyetlere kucak açan bir sergi: 'Carnival'
Funda Duru
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ebru Şallı'yı yıkan ölüm haberi