Rock müziğin ünlü ismi Teoman, sosyal medya hesabından askerlik döneminde çekilen bir karesini paylaştı. Ünlü isim, yaptığı paylaşımda; "Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir’e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu (!) askerliğe dayanabilmek için! Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi’nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, “Benim askerlik fasulyeden olacak” diyorum.

'OFF YİNE YAPTIM YAPACAĞIMI'

İlk gece komutan bütün erleri çağırıyor; “Arkadaşlar” diyor, “bir arkadaşınız televizyonda, ‘Benim askerliğim fasulyeden olacak’ dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz FASULYEDEN OLMAYACAK!” Off, diyorum, yine yaptım yapacağımı. Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım" ifadelerini kullandı.

'BİTİRDİĞİM GÜNÜ HATIRLAYIP MUTLU OLUYORUM'

Ünlü şarkıcı paylaşımın devamında, "Askerliğimi bitirdiğim günü hatırlayıp mutlu oluyorum. Yıllardır askerlikten o kadar çok korkmuşuz ki terhis olduğumdan beri kendimi mutsuz hissettiğimde “Ama bak askerlik bile bitti” diyorum" dedi.