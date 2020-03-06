Önceki gün kızına vakit ayıran Teoman, Zincirlikuyu Zorlu Center’daydı. Baba-kız mağazaları gezip alışveriş yaptı. Muhabirler Teoman’ı görüntülerken objektiflere alışık olmayan Zeynep babasının arkasına saklanmaya çalıştı.

Annesinin kopyası

Teoman, 2012 yılının aralık ayında fotoğrafçı Ayşe Kaya ile nikâh masasına oturmuş ve evlendikten tam 1 yıl sonra kızı Zeynep dünyaya gelmişti. Çift 2015’te anlaşmalı olarak boşandı, Zeynep'in velayeti ise anneye verildi. 6 yaşına giren Zeynep'in annesine olan benzerliği dikkatten kaçmadı.



