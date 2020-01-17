Teoman’ın sesinden Metin Altıok şiiri

Albümleriyle büyük beğeni toplayan, en içten ve en romantik şarkıların sahibi Teoman proje albümünde Metin Altıok’un Mazlum Çimen tarafından bestelenen şiiri Kuşlu Gazel adlı eseri seslendiriyor. Kuşlu Gazel eseri, ilk kez Mazlum Çimen tarafından 2014 yılında “Metin Altıok Şiirlerinden Şarkılar” albümünde seslendirildi. Efsane şarkılarını müzik dünyasının en önemli yorumcularına emanet eden Mazlum Çimen, 2 CD’den oluşacak olan albümünü şubat ayında çıkaracak.