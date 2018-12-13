Tepeden düşen tomruklar yolu kapattı

Antalya-Konya Karayolu'nda Kumluboğaz mevkisindeki tepede yapılan ağaç kesme çalışmaları sırasında, kesilen tomruklardan bazıları yola düştü.

Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen bir iş makinesiyle tomruklar kaldırıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tomrukların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Adem ÇETİN/AKSEKİ, (DHA)



