Tepeden düşen tomruklar yolu kapattı
Antalya Akseki'de kesimi yapılan tomruklar yola düştü. Yaklaşık yarım saat ulaşımın aksadığı yol, tomrukların kaldırılmasıyla yeniden açıldı
Antalya-Konya Karayolu'nda Kumluboğaz mevkisindeki tepede yapılan ağaç kesme çalışmaları sırasında, kesilen tomruklardan bazıları yola düştü.
Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen bir iş makinesiyle tomruklar kaldırıldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Tomrukların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Adem ÇETİN/AKSEKİ, (DHA)