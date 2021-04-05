Tepki çeken bildiriye 81 ilde suç duyurusu yağdı!

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan emekli amirallerin sorgusu sürerken 81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon da emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu yapanlar arasında Hak-İş Konfederasyonu, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), TÜMSİAD, Alperen Ocakları, Kızılay, Yeşilay, İlim Yayma Cemiyeti, illerin ticaret ve sanayi odaları da yer aldı.

ESKİŞEHİR, BALIKESİR, KÜTAHYA VE BİLECİK DE BİLDİRİYE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik de bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Ercan Yattıkalkmaz, Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını söyledi.

Söz konusu açıklamanın silahlı kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ettiğini aktaran Yattıkalkmaz, "Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri, milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir." dedi.

Balıkesir Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri bazı emekli amirallerin açıklamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Daha sonra STK temsilcileri adliyeye girerek açıklamayı yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kütahya Adliyesi önünde bir araya gelen Memur-Sen İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ile Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri, suç duyurusuna ilişkin dilekçelerini müracaat savcısına teslim etti.

Köse, yaptığı açıklamada, Türk milletinin iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü olmadığını söyledi.

Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği üyeleri de Bilecik Adliyesi'ne giderek açıklamaya imza atan bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA